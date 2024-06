Esclusiva: dg Ternana, avanza la candidatura di Diego Foresti

Diego Foresti è stato protagonista di uno straordinario ciclo a Catanzaro, fatto di risultati, promozioni e intuizioni. L’addio è stati sancito nella giornata di ieri, ma Foresti avrà presto una nuova opportunità di lavoro. Diversi club lo hanno sondato, compresa la Carrarese neo-promossa in Serie B, ma il direttore generale potrebbe ripartire da Terni per riavviare un ciclo che possa consentire di cancellare in fretta la delusione della retrocessione in Serie C. Nel frattempo oggi Capozucca ha incontrato Ignazio Abate per la panchina in attesa di una decisione definitiva, a maggior ragione con la probabile svolta in arrivo.

Foto: Instagram Ternana