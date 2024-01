Mattia Destro non ha avuto troppa visibilità in casa Empoli, ha un contratto in scadenza e il suo futuro tutto da scrivere. C’è una novità: nelle ultime ore c’è stato un accordo tra il club toscano e lo Spezia che lo aveva seguito già lo scorsa estate. Destro ha memorizzato, ma non ha ancora aperto, deciderà nei prossimi giorni anche in base a eventuali nuove proposte.

Foto: twitter Empoli