Esclusiva: Demme, c’è sempre Gattuso. Ma anche Bologna e Torino

Diego Demme si è infortunato in allenamento, ma non dovrebbe essere una cosa superiore al mese. E quindi le situazioni di mercato vanno tenute in considerazione. Negli ultimi giorni si è rifatto sotto Gattuso per il Valencia, l’allenatore ha un rapporto speciale con il centrocampista, lo ha voluto lui a Napoli. Ma per Demme ci sono anche Bologna e Torino che hanno chiesto il prestito, deciderà il club azzurro.

Foto: twitter Napoli