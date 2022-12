Esclusiva: Demme, almeno due sirene dalla Bundesliga. Gli scenari

Diego Demme dovrà prendere presto una decisione sul suo futuro. E c’è un mese di tempo, quindi niente fretta. Dopo i contatti con la Salernitana che non hanno portato a un’intesa, nelle ultime 48 ore due club di Bundesliga hanno manifestato un certo interesse: si tratta di Bayer Leverkusen e Stoccarda. Ce ne sarebbe un terzo che potrebbe materializzarsi più avanti. Demme ha compiuto da poco 31 anni, vuole giocare di più, sarà lui a decidere. Il suo contratto scade nel 2024, il Napoli lo libererebbe per 4-5 milioni ma anche in prestito con diritto di riscatto a patto che il club acquirente si carichi tutto l’ingaggio. Il Napoli per la verità non vorrebbe privarsene, ma lascerà la decisione a Demme considerato il suo desiderio di giocare di più.

Foto: Instagram Demme