Esclusiva: Dele-Bashiru vuole solo la Lazio. La call e gli scenari

Domanda: ma Dele-Bashiru era una richiesta di Tudor e per questo motivo la trattativa si è raffreddata? Falso. Tudor non era mai stato informato su un discorso avviato per il centrocampista nigeriano in uscita dall’Hatayspor. Al contrario Marco Baroni ha già dato il via libera, Dele-Bashiru per caratteristiche gli ricorda Folorunsho che ha avuto recentemente a Verona. Quindi, la trattativa non si è raffreddata, è un depistaggio. Anzi in giornata c’è stata la conference call che domenica scorsa vi avevamo annunciato nel giro di 48 ore. La call è andata bene, la Lazio spera anche di pagare una cifra inferiore ai 7 milioni più bonus. Nelle prossime ore verrà formalizzata un’offerta ufficiale in modo da provare a chiudere prima del weekend. Sono stati accostati altri club a Dele-Bashiru ma il ragazzo vuole solo la Lazio e confida in una rapida chiusura. Certo, prudenza fino al traguardo ma la trattativa procede.

Foto: Instagram personale