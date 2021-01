Lorenzo Del Pinto è in uscita dal Benevento, ha un contratto in scadenza e ripartirà dalla Serie B. Il centrocampista classe 1990 ha un discorso ormai in dirittura con la Reggiana, ci sono gli accordi, esiste il via libera del Benevento e si va velocemente verso la definizione. Del Pinto e la Reggiana, ci siamo.

Foto: Logo Benevento