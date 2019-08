Esclusiva: Defrel, ora la Samp può piazzare lo scatto decisivo

Gregoire Defrel resta sempre in uscita dalla Roma. Nelle scorse settimane il Cagliari aveva pensato all’attaccante classe 1991, ma nelle ultime ore la Sampdoria ha mosso passi importanti e che possono essere decisivi per il ritorno dello specialista francese in blucerchiato, dove ritroverebbe Di Francesco dopo i trascorsi insieme al Sassuolo e alla Roma. Defrel piace anche al Sassuolo, ma ora la Samp può piazzare lo scatto vincente per riabbracciare Gregoire dopo l’esperienza nella passata stagione.

Foto: Twitter ufficiale Uefa