Esclusiva: De Winter, oggi incontro Juve-Genoa per chiudere

Oggi è in programma un incontro tra Juve e Genoa per chiudere il trasferimento di De Winter al club rossoblù. Qualche giorno fa vi avevamo raccontato che la Juve stava aspettando una proposta dall’Inghilterra, ma che il Genoa aveva già dato garanzie su un’operazione in prestito con obbligo garantito. Dall’Inghilterra i discorsi sono andati per le lunghe, oggi il Genoa incontra la Juve per chiudere.

Foto: Twitter Juventus