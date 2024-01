Esclusiva: De Laurentiis, il futuro a Bari è da scrivere. Gli scenari

Il futuro della famiglia De Laurentiis a Bari è da scrivere. E non possiamo escludere, al netto di qualsiasi possibile smentita, l’ipotesi di una cessione a fine stagione. Ci sono state negli ultimi mesi diversa manifestazioni di interessi che negli ultimi giorni hanno avuto un impulso da parte di una cordata di imprenditori italiani fortemente interessata al pacchetto di maggioranza del club. Per ora è una traccia, vedremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, di sicuro il futuro della famiglia De Laurentiis a Bari non ha certezze.

Foto: sito Bari