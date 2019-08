Esclusiva: De Francesco-Reggina 2021, è fatta. Altobelli verso l’Alessandria

A volte tornano, eccome se tornano. Ieri sera vi abbiamo anticipato la probabile operazione per Alberto De Francesco tra Reggina e Spezia. Accordo tra le due società, scambio di documenti. De Francesco ritrova l’amaranto: aveva un contratto in scadenza, firmerà per la Reggina fino al 2021. Un colpo importante per il centrocampo, mentre Daniele Altobelli – seguito dalla stessa Reggina – si avvicina sempre più all’Alessandria. Accordo a un passo con la Salernitana.