Daniel Ciofani stavolta può davvero lasciare il Frosinone. Ha un contratto per altri due anni, è legatissimo alla città, ma si sente pronto per un’altra esperienza. E forse si è pentito di non averlo fatto 12 mesi fa. Obiettivo concreto dello scorso gennaio, ora la Cremonese ci sta riprovando con forza e con fiducia. E ha già incassato la totale disponibilità di Ciofani, presto i contatti tra i club.

Foto Twitter Frosinone