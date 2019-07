Esclusiva: Daniel Ciofani, in agenda incontro tra Cremonese e Frosinone

Daniel Ciofani ha detto sì alla Cremonese, già nei prossimi giorni potrebbe esserci un incontro con il Frosinone per arrivare alla definizione. La valutazione del cartellino è leggermente superiore al milione, Ciofani è molto legato al club e alla città, ma stavolta si sente pronto per un’esperienza diversa. Anche per non doversi in futuro pentire di non aver chiuso un ciclo lunghissimo e ricco di soddisfazioni. Ma ora serve l’intesa tra i club.

Foto: Twitter ufficiale Frosinone