Esclusiva: Daniel Ciofani alla Cremonese in chiusura. I dettagli

Dopo quanto anticipato nei giorni scorsi, possiamo aggiungere che l’operazione per il trasferimento di Daniel Ciofani dal Frosinone alla Cremonese è in chiusura. Servirà ancora qualche giorno, ma gli accordi sono stati ormai perfezionati. Affare da un milione, un colpo importante per le ambizioni del club grigiorosso.

Foto: Twitter Frosinone