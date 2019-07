Esclusiva: Daniel Ciofani alla Cremonese, affare in chiusura

Già entro domenica si potrebbe chiudere la trattativa per il trasferimento di Daniel Ciofani alla Cremonese. C’è intesa sulla cifra, un milione di euro, vanno soltanto smussati gli ultimi dettagli. Non a caso Ciofani non ha partecipato all’ultima amichevole del Frosinone, lui ha da tempo un accordo totale con il club grigiorosso, ora è atteso il via libera definitivo. E non trascorrerà troppo tempo.

Foto: Twitter ufficiale Frosinone