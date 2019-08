Daniel Ciofani alla Cremonese: via libera. Dopo una lunga trattativa che vi abbiamo svelato nei dettagli, è stato raggiunto l’accordo tra i due club. Al Frosinone 1,1 milioni, la Cremonese chiude un gran colpo e rileverà il contatto che l’attaccante aveva in Ciociaria, scadenza 2021. Ultimi passaggi burocratici, entro 48 ore sarà tutto ok.

Foto: Twitter Frosinone