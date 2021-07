Esclusiva: Dalbert al Cagliari, siamo in dirittura

Affare ormai completato. Negli ultimissimi minuti Dalbert ha accettato l’offerta del Cagliari, è arrivato il via libera dell’Inter in prestito con diritto di riscatto. L’esterno brasiliano classe 1993 aveva altre tre o quattro proposte, tutte dall’estero (Spagna e Turchia in modo particolare) ma ha deciso di restare in Italia, accettando la proposta del Cagliari. E ora i due club sono al lavoro per trovare una soluzione legata a Nainggolan che ha un solo desiderio, restare in Sardegna.

Foto: Twitter Inter