Esclusiva: da Dzeko a Cavani, passando per Higuain e Icardi. Che balletto…

Se la Juve la spuntasse su Lukaku, sistematicamente Higuain capirebbe che gli spazi sarebbero sempre più ristretti. E a quel punto potrebbe prendere in considerazione l’opzione Roma, il Pipita è da sempre la prima scelta di Petrachi. L’Inter spera ancora in Lukaku, ma ha capito che la Juve sta facendo troppo sul serio. Cavani non è certo un piano B, si può liberare dal Psg (scadenza 2020) per una cifra leggermente superiore ai 40 milioni, per lui sarebbe pronto un contratto da almeno 8 milioni più bonus a stagione. E Icardi? L’Inter potrebbe cercare di inserirlo nella trattativa con il Psg per Cavani, ma bisognerà vedere la sua reazione. Il Napoli, come già raccontato, resterebbe un candidato autorevole e a quel punto tornerebbe in discussione la posizione di Milik. Ovviamente in questo contesto Dzeko sarebbe libero di andare all’Inter, con Higuain in direzione Roma, dopo aver escluso qualsiasi possibilità di rinnovo con il club giallorosso e pur mantenendo un atteggiamento di assoluta professionalità. Ma il primo passaggio di questa storia sarà inevitabilmente Lukaku…

Foto: Twitter ufficiale Roma