Esclusiva: ct Italia, dalla mini lista dei big all’idea Grosso

Roberto Mancini si è dimesso dall’incarico di commissario tecnico. Alle base della rottura tra gli altri motivi spicca quello della rivisitazione dello staff e delle problematiche nate in tal senso. Ora si tratta di capire se Mancini ha salutato anche perché il suo desiderio è quello di tornare in un club, magari valutando sirene arabe e lo vedremo. Adesso il sostituto: c’è la lista dei big, quella più scontata, da tenere ovviamente in considerazione (a partire naturalmente da Spalletti e Conte) fin qui non ci sono stati contatti con Gattuso ma la situazione è in chiara evoluzione. Occhio agli outsider che saranno valutati in attesa di prendere una decisione definitiva. E in questa lista ristretta c’è anche il nome di Fabio Grosso, che ha un ottimo rapporto con il presidente Gravina, e che è reduce da una promozione in Serie A a Frosinone. La decisione non tarderà dopo profonde riflessioni che terranno conto di tutti gli aspetti.

Foto: Twitter Frosinone