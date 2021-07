Esclusiva: Crotone, via libera del Bologna per l’attaccante Juwara

Bel colpo del Crotone che pochi minuti fa ha avuto il via libera dal Bologna per l’attaccante gambiano Musa Juwara, classe 2001. Spesso considerato da Mihajlovic, le sue qualità sono fuori discussione e in Calabria avrà la possibilità di giocare con una certa continuità per mettersi sempre più in evidenza. Il Crotone lo aspetta.

FOTO: Twitter Bologna