Esclusiva: Crotone, trattativa per Gaston Silva. Maric sempre più vicino

Il Crotone si sta avvicinando sempre più a Mirko Maric, attaccante in uscita dal Monza, in una operazione che comprende il trasferimento di Marrone al club brianzolo. Entro lunedì Simy sarà liberato per la Salernitana, operazione da 6 milioni., In giornata via libera del Sassuolo per l’esterno sinistro Marco Sala. La novità è rappresentata dalla trattativa per Gaston Silva, classe 1994, nell’ultima stagione con l’Huesca e con un passato anche nel Torino.

Gaston Silva sarebbe perfetto come centrale di sinistra nella difesa a 3 e per questo il Crotone ci sta pensando.

Foto: Twitter Granada