Esclusiva: Crotone, trattativa in stato avanzato con l’Ascoli per Gerbo

Il Crotone si rafforza ancora. Dopo aver ufficializzato Armenteros e dopo aver mosso passi per il ritorno di Capezzi, da limare gli ultimi dettagli, c’è una trattativa in corso con l’Ascoli per l’esterno Alberto Gerbo che Stroppa conosce fin dai tempi di Foggia. La trattativa è in stato avanzato.