Gabriele Ferrarini per la fascia destra del Crotone. Ve ne avevamo parlato nei giorni scorsi, è stato fissato un incontro già in giornata per chiudere l’operazione. Il classe 2000 è rientrato alla Fiorentina dopo una proficua stagione a Venezia dove ha vinto il campionato. Ora lo aspetta Modesto in Calabria.

Foto: Instagram Ferrarini