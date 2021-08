Esclusiva: Crotone, in chiusura per il difensore Paz del Bologna

Il Crotone ha ormai definito l’operazione relativa al difensore centrale argentino Nehuen Paz, classe 1993, in arrivo dal Bologna. Come vi avevamo anticipato, i rossoblù avevano dato il via libera per il giocatore. Un colpo interessante le ambizioni del club calabrese.

Foto: Twitter