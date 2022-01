Esclusiva: Crotone, in arrivo Calapai dal Catania

Il Crotone vuole fare in fretta. Ieri vi abbiamo parlato di Golemic, un ritorno: operazione molto bene avviata, da chiudere la prossima settimana. Il nome nuovo è Luca Calapai, in uscita dal Catania, terzino destro classe 1993 in scadenza di contratto: siamo in dirittura d’arrivo. Ai dettagli anche il centrocampista Awua dalla Pro Vercelli. Il Crotone conta anche di sbloccare presto Ceter con il Cagliari (l’attaccante è in scadenza, deve prima rinnovare) e ha un discorso avviato con il Verona per Cancellieri, ma prima l’Hellas deve fare un’operazione in attacco.

