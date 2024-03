Esclusiva: Cristiano Lucarelli e il Catania verso l’addio. I dettagli

Cristiano Lucarelli e il Catania sono pronti a dirsi addio, la svolta quasi sicuramente si consumerà in giornata. Tutto questo malgrado un lungo contratto fino al 2026 e malgrado il Catania avesse fatto di tutto per liberarlo dalla Ternana dopo la decisione di esonerare Tabbiani. Ma c’è la volontà reciproca sia da parte del club siciliano che dell’allenatore toscano di trovare una soluzione per risolvere consensualmente l’impegno nelle prossime ore. E siamo ormai su questa strada, amplificata dalla sconfitta di ieri ad Avellino un 2-5 che non ha portato a riflessioni piuttosto a decisioni ormai prese. Probabile la soluzione interna Zeoli, il Catania si prepara all’ennesima svolta dentro una stagione con tanti investimenti ma con risultati non all’altezza. Lucarelli ha dato la disponibilità, si tratta di aspettare gli aspetti formali di un addio annunciato.

Foto: Twitter Cristiano Lucarelli