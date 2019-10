Cristiano Lucarelli e il Catania, tutto confermato. Le parti nel pomeriggio hanno trovato l’accordo fino al 2021, al punto che l’allenatore domani sarò in città per la firma sul contratto. Lucarelli – per lui si tratta di un ritorno a Catania – sostituirà Camplone, che paga una crisi di risultati, compresa la clamorosa sconfitta di Vibo per 5-0.

Foto: Twitter ufficiale Catania