Cremonese sempre più scatenata sul mercato. Non solo Ceravolo e Gustafson, il club grigiorosso è sul punto di chiudere un’altra importante operazione in entrata. Si tratta di Luca Valzania, centrocampista classe ’96 di proprietà dell’Atalanta. Accordo in arrivo, stabilito un ingaggio da 450 mila euro per l’intera stagione.