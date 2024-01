Esclusiva: Cremonese, pronta un’offerta per Henry

La Cremonese vuole essere sempre più competitiva, sperando che gli investimenti di Arvedi diano finalmente risultati proficui. Nelle ultime ore è stato raggiunto l’accordo con il Venezia per Johnsen che firmerà domani. Ma la novità è un’altra: la Cremonese vuole provarci fino in fondo per Henry, non intoccabile a Verona, e vedremo se l’inseguimento andrà in porto. Il club di Cremona, al momento, non ha posti in lista ma per un’operazione così importante sarebbe pronta a liberare lo slot necessario. Henry era stato sondato anche dal Palermo, adesso la Cremonese ci prova.

foto: Instagram Henry