Esclusiva: Cremonese, per ora resiste Rastelli. E sul direttore sportivo…

Un po’ di confusione a Cremona, eufemismo se consideriamo quanto accaduto negli ultimi mesi, una situazione poco chiara e che ha creato diversi problemi. Le ultimissime sull’allenatore: Rastelli resta in bilico, ma nelle ultime ore ha guadagnato posizioni. Non è esclusa la conferma, ma tutto dipenderà dagli umori del Cavalier Arvedi. In caso di svolta resta valida l’opzione Mandorlini (sotto contratto), ma per ora Rastelli resiste. Capitolo direttore sportivo: si va verso l’arrivo di Nereo Bonato, come riportato da qualche fonte ieri mattina, al posto di Leandro Rinaudo.