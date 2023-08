Esclusiva: Cremonese, è fatta per Rocchetti dalla Triestina

La Cremonese ha chiuso un colpo per la fascia sinistra. Dopo quanto vi avevamo anticipato diversi giorni fa, nelle ultimissime ore è stata chiuso l’operazione con la Triestina per Yuri Rocchetti, classe 2003. Affare a titolo definitivo, Rocchetti – cresciuto nelle giovanili della Roma – avrà una grande opportunità in Serie B. Tutto questo perché la Cremonese si è voluta cautelare: Valeri ha detto no a Genoa e Bologna, vuole la Lazio anche a parametro zero. E la Cremonese si è cautelata con un investimento su un giovane molto interessante.

Foto: Twitter Cremonese