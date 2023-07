Dopo Vazquez, la Cremonese sta per chiudere un’altra operazione. Accordo ai dettagli per Andrea Bertolacci, centrocampista centrale classe 1991 in uscita dal Karagumruk. Sono stati raggiunti gli accordi, Bertolacci è una richiesta precisa di Ballardini che potrebbe utilizzarlo in diversi ruoli (anche come mezzala o trequartista). Siamo agli ultimi dettagli.

Foto: Karagumruk Twitter