Esclusiva: Cragno piace anche all’Atalanta. Tre strade per Silvestri

Alessio Cragno può lasciare Cagliari, il meritato premio dopo stagioni positive e con una certa continuità. A inizio primavera poteva essere un candidato per la Lazio, ma con l’arrivo di Sarri gli scenari possono cambiare. Occhio all’Atalanta se partisse Gollini e se Gasperini decidesse di non aprire a Perin che conosce dai tempi del Genoa. Nel giro di portieri ci possono essere tre strade per Marco Silvestri in uscita da Verona: l’Inter, il Genoa (che, però, ha già mosso passi importanti per Sepe) e lo stesso Cagliari in caso di addio di Cragno.

Foto: Twitter Cagliari