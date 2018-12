Nuovo volto in casa Casertana. Il club rossoblu ha scelto Nello Di Costanzo come nuovo direttore tecnico. L’esperto allenatore ex Messina, Venezia e Juve Stabia affiancherà Raffaele Esposito, reduce dall’importante successo sul campo del Rende, in panchina. Si attende soltanto l’annuncio ufficiale.