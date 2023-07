Esclusiva: Cosenza, scatto per Samuel Di Carmine

Gennaro Tutino ha scelto di tornare a Cosenza. L’attaccante esterno era nella lista di club interessati che vi avevamo proposto il 27 giugno, sulle sue tracce c’erano Venezia, Catanzaro e Ascoli. Ma la decisione di Tutino è stato quella di tornare a Cosenza dove ha tanti estimatori. Il mercato dei rossoblù non finisce qui: vi abbiamo detto di Praszelik in mattina, la novità più importante di questi minuti riguarda l’attaccante svincolato Samuel Di Carmine (classe 1988). Il Cosenza ha proposto un biennale, si sente in vantaggio pur essendoci il pressing del Catania che continua a sperare. Ma Di Carmine vorrebbe restare in Serie B, potrebbe essere un fattore a vantaggio del Cosenza.

Foto: Instagram Di Carmine