Un altro colpo per il Cosenza. Si tratta di Ciro Panico, esterno sinistro classe 1999, svincolatosi dal Potenza all’inizio del mese. Napoletano seguito da diversi club di Serie B, reduce da una buona stagione in Serie C, apprezzato per le sue caratteristiche in fase di spinta. Alla fine il Cosenza ha avuto la meglio sulla concorrenza.

FOTO: Logo Cosenza