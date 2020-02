Esclusiva: Cosenza, nuovi contatti con Pillon. Braglia resta in bilico

Un’altra sconfitta, anche se contro la capolista Benevento. La posizione di Piero Braglia resta in bilico: non è scontato l’esonero, alla vigilia di una sfida decisiva come quella di Livorno, ma di sicuro la fiducia non è più quella di prima. E in questi casi sarebbe forse il caso di procedere. Sarà il Cosenza a decidere, intanto ci sono stati nuovi contatti con Bepi Pillon che accetterebbe senza portarsi uno staff numeroso. Più complicata, almeno al momento, la soluzione interna Occhiuzzi. Entro stasera la decisione, Braglia resta in bilico.