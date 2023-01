Esclusiva: Cosenza in chiusura per l’attaccante Finotto

Un nuovo attaccante per il Cosenza. Proprio in questi minuti è in chiusura la trattativa con la Spal per Mattia Finotto, classe 1992, che ha un contratto in scadenza con il suo attuale club. Ultimi dettagli, poi Finotto potrà raggiungere il Cosenza.

Foto: Twitter ufficiale Cosenza