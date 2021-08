Esclusiva: Cosenza in arriva anche Boultam dalla Salernitana. E domani firma Venturi

Il Cosenza continua a collezionare rinforzi in modo da recuperare il terreno perduto dopo l’ammissione alla Serie B. È fatta per il centrocampista Reda Boultam, olandese di origine marocchine classe 1998. E domani firmerà anche il difensore centrale, Michael Venturi, classe 1999 liberatosi dal Carpi dopo le note vicende. Altri due colpi, dunque. Nel frattempo è attesa la firma di Sanasi Sy terzino sinistro francese classe 1999. Per l’attacco, rimane viva la pista Julian Kristoffersen, norvegese classe 1997, anche se servirà ancora una piccola attesa in base agli altri obiettivi di mercato.

Foto: Sito Cosenza