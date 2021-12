Daniele Liotti quasi sicuramente lascerà la Reggina a gennaio. L’esterno sinistro ha diverse proposte, ma è in stato avanzato la trattativa con il Cosenza e l’affare può andare in porto già nei prossimi giorni. Ulteriore conferma che a gennaio il Cosenza cercherà acquisti importanti per la salvezza.

FOTO: Instagram Liotti