Esclusiva: Cosenza, accordo con Ndoj. Ora il via libera del Brescia

Emanuele Ndoj è molto vicino al Cosenza, operazione a sorpresa per il centrocampista classe 1996. Il club calabrese ha l’accordo, la disponibilità e il via libera del diretto interessato, sta lavorando con il Brescia (e con fiducia) per arrivare alla soluzione.

FOTO: twitter brescia