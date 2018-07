Esclusiva: summit notturno per Rugani al Chelsea. Su Higuain…

Fali Ramadani ha lasciato 40 minuti fa il ristorante milanese dopo aver incontrato Pjanic. Adesso si sta dirigendo in un albergo per incontrare Davide Torchia, l’agente di Rugani, per definire il trasferimento dalla Juve al Chelsea. Operazione da 45 milioni di sterline, per il difensore contratto quinquennale da oltre 4 milioni di sterline a stagione. Sarà un lungo summit notturno e le prossime ore serviranno per sistemare i dettagli. Ramadani ha già sentito Paratici, è in stretto contatto con la Juve: già ieri aveva preannunciato la doppia irruzione di mercato partendo da Rugani. Poi toccherà a Higuain, saranno giorni caldissimi per il mercato Chelsea.

Foto: sito ufficiale Juventus