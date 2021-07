Esclusiva: Correa, il PSG spinge. La Lazio gradisce Sarabia. Il Tottenham solo cash

Joaquin Correa è destinato a lasciare la Lazio, questione di giorni, al massimo di settimane. E occhio a Pablo Sarabia, esterno offensivo classe 1992, titolare anche con la Spagna negli Europei in corso. Un profilo che piace moltissimo, ritenuto l’ideale per il 4-3-3, perfetto mix con Felipe Anderson e Immobile, dopo lo stand-by attuale nella trattativa per Brandt e la scelta di non affondare almeno per ora in direzione Kostic con la Roma che può uscire in avanscoperta. Sarabia guadagna circa 3 milioni a stagione ma il Decreto Crescita può aiutare. Il Paris Saint-Germain ha messo a disposizione anche il cartellino di Thilo Kehrer, difensore centrale tedesco classe 1996 che all’occorrenza può giocare anche da terzino destra e da mezzala. Sarabia piace parecchio, ripetiamo, e la situazione si può bloccare se il PSG aumentasse il cash: propone 10 milioni più Sarabia, la Lazio ne chiede tra i 15 e 18, ci sono margini importanti per poterci lavorare. Nelle ultime ore si è materializzato anche il Tottenham, il Tucu – come già raccontato – è un vecchio pallino di Paratici che aveva cercato di portarlo alla Juve. Gli inglesi propongono una cifra vicina ai 30 milioni, solo cash e possono rilanciare. Ma se il PSG aumentasse il conguaglio con Sarabia nell’operazione…

Foto: Twitter Lazio