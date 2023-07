Esclusiva: Corrado seguito da tre club di A, c’è anche la Lazio

Niccolò Corrado ha dimostrato di essere un terzino dalle buone caratteristiche. Classe 2000, gioca nella Ternana, è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e proprio i nerazzurri non hanno smesso di seguirlo. Al punto che la scorsa estate il mancino toscano si è trasferito a titolo definitivo alla Ternana firmando un contratto di riacquisto fino al 2026, ma l’Inter avrebbe la precedenza nel caso in cui decidesse di riacquistare il cartellino. Corrado piace a Genoa e Sassuolo, nelle ultime ore si è inserita anche la Lazio che proporrebbe 2 milioni più bonus per il cartellino. La stessa Lazio che ha Pellegrini come priorità in questi giorni e che ha messo in stand-by Kerkez.

Foto: Instagram Corrado