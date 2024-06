Esclusiva: Conte, dialoghi con Chiesa e Di Lorenzo. Gli scenari

Le posizioni di Federico Chiesa e Giovanni Di Lorenzo sono molto delicate. E non escludiamo, come anticipato due settimane fa, che il loro destino sia incrociato con uno scambio e conguaglio ovviamente a favore della Juventus. Ovviamente siamo in una fase molto delicata, con gli Europei alle porte, e quindi bisogna maneggiare con cautela. Una cosa è sicura: negli ultimi giorni Antonio Conte ha sentito sia Di Lorenzo che Chiesa (ricordiamo anche il grande rapporto con papà Enrico), ha fatto un tentativo per trattenere l’attuale capitano del Napoli ma senza grossi risultati. Nel senso che di Lorenzo vuole andar via e intende andare alla Juve, come vi raccontiamo da tempo. Altri club su Chiesa? A De Rossi piace, ma almeno in questi giorni siamo fermi qui. E comunque ci sarebbe il nodo ingaggio. Nodo che non avrebbero, sempre per il figlio d’arte, club inglesi che però almeno in questa fase non hanno approfondito fermo restando che siamo all’inizio del calciomercato. Ma occhio, sempre occhio, all’effetto Conte e a prescindere da Kvaratskhelia.

Foto: Instagram Juventus