Esclusiva: Como, pressing per Canestrelli. E decisione su Romagna

Il Como ha vinto a Brescia, sta vivendo un buon momento e ora confida di chiudere un paio di operazioni. Vi abbiamo detto di Romagna, proprietà Sassuolo, era lui il difensore centrale più vicino alla maglia del Como, ma ora il club sta facendo le ultime valutazioni prima di chiudere. Il Como vuole capire se Romagna ha la migliore condizione per essere subito determinante. I difensori centrali potrebbero essere due, intanto c’è una trattativa in corso per Simone Canestrelli, classe 2000, attualmente al Pisa che sta lavorando per riscattarlo dell’Empoli prima di girarlo in prestito. Oggi è lui il principale obiettivo, poi il Como deciderà anche su Romagna.

Foto: logo Como