Esclusiva: Como, contatti in corso con Calabria. Conferme su Parisi e Rafa Marin

Il Como si prepara a un altro mercato concreto nella sessione invernale. L’ultimissima novità è rappresentata dai dialoghi in corso con Davide Calabria che ha un contratto in scadenza con il Milan e che almeno fin qui non ha ricevuto alcuna offerta di rinnovo. Calabria sta valutando un paio di proposte, ma il profilo piace molto al Como, vedremo se ci saranno sviluppi nei prossimi giorni. Conferme su Fabiano Parisi, in base a quanto anticipato nei giorni scorsi, ma bisogna trovare la formula giusta con la Fiorentina. Conferme anche su Rafa Marin, in uscita dal Napoli e non più nei piani di Antonio Conte, un’indiscrezione lanciata stamattina dalla Gazzetta dello Sport. Marin piace a Fabregas, la trattativa è molto ben impostata.

Foto: Twitter Milan