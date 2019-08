Esclusiva: colpo Teramo, in arrivo l’attaccante Magnaghi

Un nuovo attaccante per le ambizioni del Teramo. Si tratta di Simone Magnaghi, classe 1993, una richiesta precisa dell’allenatore Tedino. Operazione ormai ai dettagli con il Pordenone, per Magnaghi l’opportunità di un’interessante esperienza nel prossimo campionato di serie C che si presenta molto competitivo con diverse squadre ambiziose. Teramo compreso.

Foto: twitter Pordenone