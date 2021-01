Esclusiva: colpo Reggiana, in arrivo Laribi dal Verona

La Reggiana ha ormai chiuso un colpo importante per il centrocampo. Si tratta di Karim Laribi, il trequartista classe 1991 in scadenza con l’Hellas Verona. Pochi minuti fa gli accordi ormai definitivi, Laribi si appresta a lasciare la sua attuale città per mettersi a disposizione di Alvini. E la Reggiana centra un colpo di spessore.