Esclusiva: colpo Pordenone, in arrivo Tremolada!

Colpo vicino per il Pordenone. Il club friulano è pronto ad accogliere Luca Tremolada, attaccante classe 1991 del Brescia. Protagonista di appena due presenze in stagione, il bomber proverà a rilanciarsi in Serie B. Le ambizioni di promozione della società neroverde si fanno sempre più convincenti.