Esclusiva: Cittadini, la Fiorentina per ora non affonda. C’è anche lo Spezia

Giorgio Cittadini, classe 2002, è uno dei difensori centrali più promettenti in prospettiva. Ha fatto molto bene a Modena nella prima parte della stagione, ma il suo cartellino è di proprietà dell’Atalanta e qualcosa potrebbe cambiare nelle ultime due settimane di gennaio. Si parla molto della Fiorentina che fin qui non ha affondato e al limite potrebbe pensarci per la prossima estate. Occhio allo Spezia che lo apprezza non poco e che potrebbe anche decidere di fare un investimento entro fine gennaio.

Foto: Instagram personale